  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

منتدى الإعلاميين يدعو لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق فلسطينيي الداخل

السبت 17 يونيو 2023 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتدى الإعلاميين يدعو لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق فلسطينيي الداخل



الدخل المحتل/سما/

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطيني الداخل المحتل، وانتهاجه العنصرية في كل ممارساته وجرائمه، خاصة ما ورد في تقرير مركز عدالة حول عنصرية الاحتلال.

وقال المنتدى:" إن تقرير مركز عدالة المعنون "عامان على هبة الكرامة" يظهر حجم الإجرام الإسرائيلي وانتهاج سياسة الفصل العنصري بالوقائع والمعطيات والأرقام، موثقاً شهادات عشرات الشبان والمعتقلين حول الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي تعرضوا لها من قبل شرطة الاحتلال والمستوطنين".

وأضاف أن هذا التقرير يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وبما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه وقف جرائم الاحتلال العنصرية وحماية الشعب الفلسطيني بموجب القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالب المنتدى وسائل الإعلام المحلية والدولية بالانحياز لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وإعلاء صوت ضحايا عنصرية الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى ضرورة استحضار جرائم الاحتلال وعنصريته تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، واستنطاق شخصيات حقوقية ودولية معنية بحقوق الإنسان حول ما ورد بتقرير مركز "عدالة".

كما دعا إلى إبراز المعطيات والشهادات الواردة بتقرير مركز "عدالة" حول عنصرية الاحتلال بمختلف فنون العمل الصحفي، إضافة إلى تكثيف المؤسسات الحقوقية والبحثية والمختصة تركيزها على قضايا الداخل المحتل وخاصة تلك التي تتعلق بالممارسات العنصرية الإسرائيلية.

وطالب المنتدى بحث المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية على ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية.

#الداخل المحتل #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

"نحن نقترب من فلسطين".. صدمة لدى ركاب إسرائيليين على متن طائرة متجهة لمطار بن غوريون

مسؤول إسرائيلي: أسلحة أمريكية من أفغانستان تم رصدها بأيدي الفصائل بغزة

"ممارسة الجنس على حدود مصر".. تحركات في الكنيست بعد مقتل الجنود الإسرائيليين

موقع عبري: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران

كهرباء غزة: الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود القطاع

واللا العبري: محمد بن سلمان "مذهل" في التلاعب بخصومه

هآرتس: بعد الهزيمة المذلة.. نتنياهو في أضعف فترات حكمه

الأخبار الرئيسية

651bb3f3-ee55-4673-81ab-a9092217ddd9

النخالة: المقاومة تقود "إسرائيل" نحو الدمار

photo_2023-06-17_14-05-13

نيويورك تايمز: بايدن يسعى لاتفاق تاريخي بين السعودية و"إسرائيل" مقابل هذه الشروط..

8d3aed124f4641bc9b89e77b5f4828551674219924

"كان": حكومة نتنياهو "استسلمت" للتفاهمات بين طهران وواشنطن

cyber2_autoOrient_i

قناة عبرية: بروز ظاهرة خلال الأسابيع الأخيرة تقلق كبار المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"

10992028_0_259_872_491_0_x-large

الاحتلال يبرم صفقة بيع 200 دبابة ميركافا قديمة لدولتين أجنبيتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية