منتدى الإعلاميين يدعو لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق فلسطينيي الداخل

الدخل المحتل/سما/

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطيني الداخل المحتل، وانتهاجه العنصرية في كل ممارساته وجرائمه، خاصة ما ورد في تقرير مركز عدالة حول عنصرية الاحتلال.

وقال المنتدى:" إن تقرير مركز عدالة المعنون "عامان على هبة الكرامة" يظهر حجم الإجرام الإسرائيلي وانتهاج سياسة الفصل العنصري بالوقائع والمعطيات والأرقام، موثقاً شهادات عشرات الشبان والمعتقلين حول الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي تعرضوا لها من قبل شرطة الاحتلال والمستوطنين".

وأضاف أن هذا التقرير يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وبما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه وقف جرائم الاحتلال العنصرية وحماية الشعب الفلسطيني بموجب القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالب المنتدى وسائل الإعلام المحلية والدولية بالانحياز لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وإعلاء صوت ضحايا عنصرية الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى ضرورة استحضار جرائم الاحتلال وعنصريته تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، واستنطاق شخصيات حقوقية ودولية معنية بحقوق الإنسان حول ما ورد بتقرير مركز "عدالة".

كما دعا إلى إبراز المعطيات والشهادات الواردة بتقرير مركز "عدالة" حول عنصرية الاحتلال بمختلف فنون العمل الصحفي، إضافة إلى تكثيف المؤسسات الحقوقية والبحثية والمختصة تركيزها على قضايا الداخل المحتل وخاصة تلك التي تتعلق بالممارسات العنصرية الإسرائيلية.

وطالب المنتدى بحث المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية على ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية.