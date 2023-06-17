أبو ندى: عمليات تصحيح امتحانات التوجيهي تسير بشكل منهجي ومنتظم

غزة/سما/

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منهجي ومنتظم، وذلك خلال تفقده اليوم السبت 17/6/2023 مركز تصحيح خان يونس، وعدد من لجان التوجيهي التابعه لمديرية تعليم خان يونس.



وشارك في الجولة الوكلاء المساعدون د. إبراهيم القدرة ، ود. محمود مطر، ود. أحمد أبو ندا ، ومدير عام العلاقات العامة أ. أحمد عايش النجار، وعضو لجنة المتابعة الوزارية مدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية، ومدير تعليم خان يونس أ. محمد حمدان، ومديرا الدائرتين الفنية والإدارية د. إبراهيم رمضان، ود. خالد المزين، وعدد من المسؤولين.

وقدّم أبو ندى الشكر والتقدير لجميع العاملين في لجان التوجيهي ومراكز التصحيح و الكونترول، مبيناً أن طاقم المصححين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وهناك حرص شديد على تصحيح دفاتر الإجابات بدقة عالية، متمنياً النجاح والتميز للطلبة وحصولهم على أعلى الدرجات.

من جهته رحّب حمدان بهذه الزيارة من قيادة الوزارة، لافتاً إلى أن المديرية تبذل كل الجهود لإنجاز خطة الامتحانات، كما توفر جميع الدعم اللازم لمركز التصحيح.

وشملت الزيارة لجنة مدرسة الحاج محمد النجار، ومدرسة عبد الله أبو ستة، ومركز تصحيح فاروق الفرا، وخان يونس الثانوية للبنات، وشهداء خان يونس، كما تم زيارة عدد من اللجان الخاصة.