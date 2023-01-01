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وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

السبت 17 يونيو 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران



طهران/سما/

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

 

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن بن فرحان سيلتقي أيضا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. 

وتعد زيارة بن فرحان إلى إيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت السبت، إن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران هي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار.

وأشار علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج، والسفير الإيراني الجديد المعين لدى الرياض، في مذكرة خاصة، لمناسبة زيارة بن فرحان، إلى أن "العلاقات الإيرانية-السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية".

#وزير الخارجية السعودي

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