الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي التصدي لاجتياح "حزب الله" لمناطق الجليل (صور)

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام اعبرية، أن كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني"، انتهت اليوم السبت، من تدريباتها الأولى من نوعها تُحاكي التصدي لاجتياح محتمل من مقاتلين من تنظيم "حزب الله" اللبناني، لمناطق الجليل شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلًا عن الناطق بلسان جيش الاحتلال، أشارت إلى أن المناورات شملت للمرة الأولى محاكاة سيناريو معارك مع مقاتلي قوات النخبة في حزب الله (الرضوان) في الجليل، حيث شكل تسلل مقاتلين من الحزب لشمالي فلسطين المحتلة بداية الحرب التي تدرب الجيش على سيناريوهاتها.

وأوضحت أن "المناورة لم تكن نظرية بل كانت قريبة من الواقع، إذ سبق لكتيبة الرضوان أن أثبتت قدراتها خلال اشتراكها في الحرب التي دارت رحاها في سوريا، بينما قام الحزب مؤخرًا بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تحاكي اجتياحاً لشمال إسرائيل".

وحسب الصحيفة، بينت أنه في إطار مناورات جيش الاحتلال نجحت القوة الإسرائيلية في اكتشاف 85% من مقاتلي حزب الله بعد تسللهم للجليل، بينما فشل الجيش في العثور على 15% من القوة؛ الأمر الذي شكل تحديًا كبيرًا خاصة في ظل وجودهم داخل تجمعات سكنية وصعوبة استهدافهم من الجو.

أما في المرحلة الثانية من المناورة وبعد معارك استمرت يوم ونصف، انتقل جنود جيش الاحتلال للتدرب على المرحلة الثانية من المعركة وهي اجتياح جنوبي لبنان، حيث تحركت القوات مسافة 80 كم في إطار المناورة التي كانت تحاكي معارك طاحنة مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان.

فيما نقل عن ضباط كبار في كتيبة الاستطلاع قولهم: "هذا سيناريو صعب للتدرب والتنفيذ، ومرتبط بوجود معلومات استخباراتية دقيقة، فقد نجحنا في اكتشاف 85% من المسلحين بعد تسللهم، لكن 15% آخرين باغتونا، نتحدث عن إنجاز في هذه المرحلة ولكن يجب استنفاد هذه القدرات حتى نهايتها".

ووفق الصحيفة؛ تم استخدام بنادق قنص متطورة ومنها "راكتن، براك، وM24" ، حيث جرى التدرب على إصابة رأس الخصم من مسافة 880 مترًا، وجاءت النتائج إيجابية حيث نجح الجنود في استهداف الخصم من تلك المسافة ومن الطلقة الأولى، حسب زعمها.

كما تابع جنود كتيبة الاستطلاع في لواء "جولاني" تدريبات حزب الله مع التشديد على النتائج التي حققتها كتيبة "الرضوان" في سوريا، "حيث جرى التأكيد على جنود الجيش بأن الحديث لا يدور عن قوة سلبية ستنتظر بين الشجيرات حتى وصول الهدف أو حتى داخل الأنفاق، لكن الحديث عن عدو سيهاجم ويبادر وسيحاول المباغتة لجنود الجيش على طرفي الحدود".

ونقلت الصحيفة عن ضباط في جيش الاحتلال قولهم إن: "الكتيبة ستكون رأس الحربة في مواجهة مقاتلي حزب الله".

أما على صعيد الوسائل القتالية؛ استخدم الجيش في المناورات قذائف هاون دقيقة وحديثة، وكذلك منصات قذائف مخفية، بالإضافة إلى أسراب من الطائرات الصغيرة التي تسعى لإيجاد مقاتلي الحزب وإرسال إحداثياتهم لغرفة التحكم.

وبينت الصحيفة أن أسراب الطائرات طارت لمسافات ما بين 10-15 كم، وأن الحديث يدور عن طائرات كبيرة الحجم بعدة مهام وبإمكانها المكوث في الجو بشكل صامت لساعات طويلة.