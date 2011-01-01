  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل اعتقال (48) من محرري صفقة (وفاء الأحرار)

السبت 17 يونيو 2023 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يصادف يوم غد الأحد الـ18 من حزيران، الذكرى التاسعة على إعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، الذي تحرر بموجبها (1027)  عام 2011، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيليّ (جلعاد شاليط).

 وقال نادي الأسير في بيان له، إنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال (48) محررًا من الصفقة، وهم من بين نحو (70)  أسيرًا أعاد الاحتلال اعتقالهم في عام 2014، ولاحقًا أعاد لنحو 50 منهم أحكامهم السابقة، وغالبيتها بالسّجن المؤبد، بالإضافة إلى سنوات، مستندًا إلى قانون تعسفيّ أقره خصيصًا لهم، ونفّذه عبر ما تُعرف بلجنة الاعتراضات العسكرية التي أُنشئت للنظر في قضاياهم، واليوم تحتجزهم في سجونها تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، ويقضون استنادا إلى هذه الذريعة أحكامًا بالسّجن المؤبد.
 ‏
وأضاف، إنّ ما تعرض له أسرى صفقة "وفاء الأحرار"، كان من أخطر الإجراءات التي نفّذها الاحتلال بحق أسرى جرى تحريرهم عبر عمليات تبادل، وكان من الواضح أن الاحتلال اتخذ منهم رهائن لأهداف سياسية.

وتابع، أنّه وعلى رغم من كل المطالبات التي جرت على مدار هذه السنوات، وكان من ضمنها مطالبات لجمهورية مصر الشقيقة التي رعت هذا الاتفاق في حينه  للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم،  إلا أنّه واصل اعتقالهم وانتهاكه للاتفاق الذي تم، وكان من أبرز من أعيد اعتقاله القائد الأسير نائل البرغوثي،  الذي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث بلغ مجموعها على فترتين نحو (44) عامًا.

ودعا نادي الأسير، مجددًا جمهورية مصر الشقيقة، وكافة المستويات الفلسطينية، لتكثيف الجهود  لتحريرهم، واستعادة المطلب الأساس في هذه القضية ألا وهي الحرية، وتقرير مصير الآلاف من الأسرى، بعد أن تجاوزت سنوات اعتقال البعض منهم الأربعة عقود وقارب البعض عليها.

#الاحتلال #نادي الأسير #صفقة وفاء الأحرار

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي: أسلحة أمريكية من أفغانستان تم رصدها بأيدي الفصائل بغزة

"ممارسة الجنس على حدود مصر".. تحركات في الكنيست بعد مقتل الجنود الإسرائيليين

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار روسي بفتح قنصلية في القدس المحتلة

موقع عبري: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران

كهرباء غزة: الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود القطاع

واللا العبري: محمد بن سلمان "مذهل" في التلاعب بخصومه

هآرتس: بعد الهزيمة المذلة.. نتنياهو في أضعف فترات حكمه

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي

الجهاد يكشف تفاصيل لقاء النخالة ورئيس البرلمان الإيراني

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

امتحانات الثانوية العامة

التربية والتعليم تتوقع موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

يهود أميركا

يهود أميركا: "إسرائيل" تقوض مكانتها في الولايات المتحدة

طائرة-ريان-إير-جمال100100-730x438

"نحن نقترب من فلسطين".. صدمة لدى ركاب إسرائيليين على متن طائرة متجهة لمطار بن غوريون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية