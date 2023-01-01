الرئيس عباس: نرحب بأي وساطة صينية بيننا وبين الاسرائيليين للتوصل الى السلام

رام الله / سما /

أكد الرئيس محمود عباس على أن وجود الصين في القمة العربية الاخيرة كان مؤشرا عظيما، ومبشرا بأن الصين دخلت الى البلاد العربية من خلال القمة، معربا عن أمله في ان تستمر هذه المشاركة، في القمم العربية القادمة.

وقال الرئيس في مقابلة مع قناة "سي سي تي في" الصينية: "يضاف الى هذا ان ما قامت به من مصالحة بين ايران والسعودية عجزت عنه دول كثيرة، وهو خلاف قديم جدا، ولكن لان الصين نواياها طيبة ولا تريد شيئا اكثر من مصلحة هاتين الدولتين استطاعت ان تحقق معجزة بين ايران والسعودية التي رحب بها كل العالم العربي".

وأضاف: "تحدثت معهم حول دور الصين في القمة العربية، وان تبذل مساعي وتنجح في المصالحة الايرانية السعودية، واتمنى ان تلعب الصين لانها دولة نزيهة في المصالحة بيننا وبين اسرائيل ونقول اننا نمد يدنا ونوافق على ان تبذل الصين جهودها ونأمل ان توافق اسرائيل على الوساطة الصينينة لأن مصلحتها ان ترى السلام يعم في الشرق الاوسط والعالم وهذا لا يوجد عند كثير من دول العالم".