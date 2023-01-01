الخارجية تكشف آخر مستجدات غرق قاربين قبالة السواحل اليونانية

رام الله / سما /

كشف مستشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أحمد الديك، عن آخر مستجدات غرق قاربين أمام السواحل اليونانية، مؤكداً على أن ما جرى كارثة إنسانية حقيقية كما انها من أكبر الكوارث التي وقعت في البحر المتوسط.

وأفاد في تصريح إذاعي لـ"صوت فلسطين"، اليوم السبت، بأن ما جرى هو حادث انقلاب قاربين الأول قادماً من ليبيا والثاني قادماً من تركيا، حيث كان على متن الثاني 80 مهاجراً غير شرعي وتم إنقاذهم جميعاً وعلى كان على متنه مواطنين فلسطينيين.

وبيّن الدين، أن القارب القادم من ليبيا كان هو الكارثة الكبرى حيث كان يحمل على متنه ما بين 650 إلى 750 مهاجراً، وكان عبارة عن قارب صيد متهالك وغرق في منطقة عميقة جداً وما استطاعت السلطات اليونانية إنقاذه هو 104 فقط كما تم انتشال 80 جثة.

وأشار إلى أن باقي من كانوا على القارب الليبي يتم اعتبارهم في عداد المفقودين، كما أن السلطات اليونانية أعلنت الحداد على أرواح ضحايا عصابات الإجرام، مشددًا على أن الوزارة تتابع أي معلومات متوفرة لدى خفر السواحل اليوناني للتأكد من عدم وجود مواطنين فلسطينيين على متن هذا القارب.