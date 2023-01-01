لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تقرر إعطاء فرصة لاستكمال الحوار

رام الله / سما /

قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال اليوم السبت ، إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم ، بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال.

واعتبرت لجنة الاسرى هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة ، مؤكدة على الاستعداد الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة.

ودعت شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.