الاحتلال يعيق حركة المواطنين ويمنع المزارعين من دخول أراضيهم في يعبد

جنين / سما /

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين، على حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ومنعت المزارعين من دخول أراضيهم.

وأوضح رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة ، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المذكور أوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في هويات راكبيها، ما أعاق حركة تنقلهم.

وأضاف، أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع المزارعين من دخول أراضيهم الواقعة على الشارع الرئيسي الرابط بين جنين وطولكرم ويعبد، بمحاذاة حاجز دوتان، بعد إغلاقها بالسواتر الترابية.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز المتنقلة في محيط بلدة يعبد وقراها .

يشار إلى أن قوات الاحتلال جرفت أمس وقبل أيام أراضي زراعية، وطرقا فرعية مؤدية إلى بلدة يعبد بمحاذاة معسكر "دوتان" والشارع الرئيسي الذي يربط جنين مع طولكرم ويعبد.