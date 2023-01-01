  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعيق حركة المواطنين ويمنع المزارعين من دخول أراضيهم في يعبد

السبت 17 يونيو 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين، على حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ومنعت المزارعين من دخول أراضيهم.

وأوضح رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة ، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المذكور أوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في هويات راكبيها، ما أعاق حركة تنقلهم.

وأضاف، أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع المزارعين من دخول أراضيهم الواقعة على الشارع الرئيسي الرابط بين جنين وطولكرم ويعبد، بمحاذاة حاجز دوتان، بعد إغلاقها بالسواتر الترابية.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز المتنقلة في محيط بلدة يعبد وقراها . 

يشار إلى أن قوات الاحتلال جرفت أمس وقبل أيام أراضي زراعية، وطرقا فرعية مؤدية إلى بلدة يعبد بمحاذاة معسكر "دوتان" والشارع الرئيسي الذي يربط جنين مع طولكرم ويعبد.

#يعبد #الاحتلال #جنين

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي: أسلحة أمريكية من أفغانستان تم رصدها بأيدي الفصائل بغزة

"ممارسة الجنس على حدود مصر".. تحركات في الكنيست بعد مقتل الجنود الإسرائيليين

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار روسي بفتح قنصلية في القدس المحتلة

موقع عبري: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران

كهرباء غزة: الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود القطاع

واللا العبري: محمد بن سلمان "مذهل" في التلاعب بخصومه

هآرتس: بعد الهزيمة المذلة.. نتنياهو في أضعف فترات حكمه

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي

الجهاد يكشف تفاصيل لقاء النخالة ورئيس البرلمان الإيراني

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

امتحانات الثانوية العامة

التربية والتعليم تتوقع موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

يهود أميركا

يهود أميركا: "إسرائيل" تقوض مكانتها في الولايات المتحدة

طائرة-ريان-إير-جمال100100-730x438

"نحن نقترب من فلسطين".. صدمة لدى ركاب إسرائيليين على متن طائرة متجهة لمطار بن غوريون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية