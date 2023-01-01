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شؤون اللاجئين: تعليق إضراب العاملين في "الأونروا" سيتيح انتظام الخدمات وتعويض الطلبة

السبت 17 يونيو 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شؤون اللاجئين: تعليق إضراب العاملين في "الأونروا" سيتيح انتظام الخدمات وتعويض الطلبة



رام الله / سما /

قال وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام إن تعليق إضراب العاملين في "الأونروا" سيتيح العودة للتعليم، بحيث ستنتظم كل الصفوف التعليمية وكذلك الخدمات الصحية، ومن ثم باقي الخدمات الأخرى.

وأوضح حمام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن هناك خطة لتعويض الطلبة وتقديم الخدمات لمجتمع اللاجئين جراء الانقطاع، الذي استمر لحوالي 4 أشهر .

وأشار إلى أن وقف الإضراب سيكون لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم متابعة مطالب الموظفين في الوكالة، من خلال لجنة فنية مستقلة، تشارك فيها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير.

كما تطرّق إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا التي تبدأ في الـ21 من الشهر الجاري، حيث سيقدم رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي مذكرة حول ضرورة زيادة الرواتب، وذلك بالتنسيق مع باقي الاقاليم.

#شؤون اللاجئين #اللاجئين #الأونروا

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