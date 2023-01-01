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الجيش السوداني يدعو المواطنين لمغادرة المنازل القريبة من مواقع "الدعم السريع"

السبت 17 يونيو 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوداني يدعو المواطنين لمغادرة المنازل القريبة من مواقع "الدعم السريع"



الخرطوم / سما /

دعا الجيش السوداني المواطنين لمغادرة منازلهم القريبة من مواقع تمركز قوات «الدعم السريع»، في وقت تحدثت فيه معلومات عن إمكان الاتفاق على هدنة جديدة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار مراسل قناة «آر تي» في السودان، اليوم (السبت)، إلى أن الطائرات الحربية الاستطلاعية تحلق في سماء الخرطوم، مع سماع أصوات المضادات الأرضية جنوب أم درمان ووسط وغرب الخرطوم وإطلاق نار متقطع.وتحدثت تقارير محلية سودانية عن مقتل 5 مدنيين في الخرطوم جراء القصف المدفعي المتبادل أمس (الجمعة) في عدد من المناطق، في حين اتهمت قوات «الدعم السريع» في بيان، الجيش السوداني بأنه قتل اثنين من افرادها بطريقة غير إنسانية.

إلى ذلك، انقطعت خدمات الاتصالات بشكل كامل عن مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، مما أدى إلى شح في المعلومات عن الأوضاع هناك بعد مقتل حاكم الولاية.

من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش بقصف أحياء مأهولة بالسكان قُتل على أثرها أكثر من 20 مدنيا. كما قالت، الجمعة، إن طائرات تابعة للجيش السوداني قصفت أحد مقراتها ما أسفر عن مقتل وإصابة 26 "أسيرا".وبحسب الدعم السريع، قصف طيران الجيش السوداني أحياء سكنية في الخرطوم وأم درمان مما تسبب في مقتل 20 مدنيا، "وأحدث دمارا كبيرا في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، بحسب البيان.
وقال شهود عيان في الخرطوم إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن غارات جوية استهدفت نقاط تمركز قوات الدعم السريع بجنوب الخرطوم وأجزاء متفرقة من مدينة أم درمان، وإن قوات الدعم ردت بإطلاق المضادات الأرضية.

#الجيش السوداني #الدعم السريع #الحرب #السودان

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