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مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

السبت 17 يونيو 2023 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية



رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن الحكومة ستنظر في جلستها القادمة، بعد غدٍ، في موضوع صرف رواتب الموظفين ومخصصات الفقراء المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية قبل العيد، معرباً عن أمله بأن تسمح الظروف بذلك.

وأضاف مجدلاني في تصريحات صحفية، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار بهدف التخفيف عن كاهل كل الشرائح المجتمعية، رغم الأوضاع المادية الصعبة التي تواجهها.

وتابع: "على رأس أولويات الحكومة الاستمرار في صرف التزاماتها المالية تجاه كل الشرائح بما فيها شريحة الفقراء التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية والبالغ عددها أكثر من 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة".

ويتطلع المستفيدون من برنامج الحماية الاجتماعية الى صرف مخصصاتهم النقدية التي تتراوح قيمتها بين 750 و1800 شيكل للأسرة الواحدة حسب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية قبل عيد الأضحى لمساعدتهم على تدبر أحوالهم والتغلب على المصروفات الكبيرة.

#احمد مجدلاني #الشؤون الاجتماعية #شيكات الشؤون الاجتماعية #رواتب الموظفين #المالية #الحكومة

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