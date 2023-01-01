إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (11 - 16 يونيو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 12531 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11630 وافدًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12353 مواطناً 137 أجنبيًا، و41 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 11630 مواطناً، و134 أجنبياً، و40 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.