رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة في مناطق عدة من الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يجتمع مع رئيس قرقيزيا في طريق عودته من الصين

عشرات الإصابات والاحتلال يواصل التلويح بشن عدوان واسع شمال الضفة

"سي إن إن" تبث تحقيقا يظهر تواطؤ جيش الاحتلال في عدوان المستوطنين على حوارة

لجنة الدفاع عن جبل المكبر تحذر من كارثة استيطانية تقام على أراضي البلدة

مسؤولون إسرائيليون يحذرون من مساعي حكومة نتنياهو تعزيز وتسريع البناء الاستيطاني

"الأونروا" تستأنف تقديم خدماتها للاجئين في الضفة

استطلاع: غانتس يوسع الفارق عن نتنياهو وصعود "المعسكر الوطني"

تلفزيون فلسطين يفوز بالجائزتين الأولى والثانية بمسابقات مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية

الرجوب وإيهان يطلقان "منصة إعلام فلسطين"

"فتح" تنعى المناضل اللواء أحمد عمران

ساعات حاسمة قبيل إضراب الأسرى الإداريين المقرر غدا

"الأيام":

القدس: مستوطنة جديدة على 79 دونماً من أراضي جبل المكبر تضم 384 وحدة

مواجهات وإصابات في مسيرات الجمعة وجيش الاحتلال يشدّد الحصار على يعبد

مصرع مواطن بحادث سير شمال رام الله ومقتل فتى بإطلاق نار في نابلس

الرئيس يجتمع ورئيس قرقيزيا في طريق عودته من الصين

مستوطنون يشعلون النيران بأراض في حوسان

القدس: الاحتلال يقمع وقفة إسناد لعائلة صب لبن المهدّدة بالتهجير القسري

اللد: اعتقال فتى من مخيم بلاطة بزعم التخطيط لعملية

روسيا تعتزم افتتاح قنصلية دبلوماسية في القدس إثر "تسوية " مع إسرائيل

"عير عميم": تقديم 22 خطة لبناء 16060 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

أوستن يحذر من "تدهور الوضع الأمني" في الضفة

الوساطة الإفريقية تدعو أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد"

تقرير: تسويق وحدات سكنية للمستوطنين في أبو غوش وتخوف من تهويد البلدة

"القدس":

عشرات الإصابات خلال اعتداءات ومسيرات.. واستمرار حصار يعبد

"أبو مازن" يزيح الستار عن مجسم تذكاري للشهيد عرفات في حديقة المتحف الصيني ببكين

قمع وقفة تضامنية مع عائلة "غيث - صب لبن" بالقدس

نادي الأسير: الساعات القادمة للمعتقلين الإداريين حاسمة

وزير الدفاع الأميركي يحذر من تدهور الوضع الأمني بالضفة

نادي الأسير: الساعات القادمة للمعتقلين الإداريين حاسمة

روسيا تقيم فرعاً دبلوماسياً في القدس الغربية

110 ملايين ... عدد قياسي من النازحين حول العالم

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم القيود الإسرائيلية