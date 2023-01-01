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الاحتلال يدعس مواطنا ويعتقل آخر خلال اقتحام مخيم عسكر

السبت 17 يونيو 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أُصيب، فجر اليوم السبت، مواطن برضوض، جراء دعسه من قبل دورية عسكرية إسرائيلية، وآخرون بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، تخلله اعتقال مواطن.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع حالات اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحام مخيم عسكر، إضافة إلى تقديم العلاج لمواطن أصيب برضوض جراء تعرضه للدعس من قبل إحدى دوريات الاحتلال.

وأوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحي المساكن الشعبية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت المواطن ياسين قطناني.

#الاحتلال #مخيم عسكر

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