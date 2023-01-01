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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

السبت 17 يونيو 2023 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت فلسطيني بالرصاص الحيّ وآخرون بالاختناق، واعتقلت اثنين آخرين خلال مداهمات نفذتها لمدينتي جنين ونابلس، تخللها اشتباكات مسلحة في جنين.

وقالت بأن مخيم جنين شهدت، اشتباكات مسلحة بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال عند منتصف الليلة، تزامنا مع اقتحام قرية برقين جنوب غرب المدينة.

وفي السياق تعاملت الطواقم الطبية في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، مع إصابة طفيفة شاب بعد دهسه من قبل آلية لجيش الاحتلال، وثلاث إصابات بالاختناق، فيما اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبدالله الشوبكي من المخيم على حاجز حوارة.

#الاحتلال #اعتقالات #الضفة الغربية

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