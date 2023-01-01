التربية والتعليم تتوقع موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

رام الله / سما /

توقع قيس نبهان مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم السبت ، أن يكون موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين خلال شهر تموز المقبل.

وقال نبهان في حديث إذاعي، إن "موضوع موعد إعلان النتائج سابق لأوانه، ولكن تنتهي الامتحانات يوم 26 حزيران وبعدها ندخل في عطلة عيد الأضحى المبارك لـ4 أيام وسيتم بعدها استكمال عملية التصحيح والفرز وإدخال العلامات، وعلى ذلك مع منتصف شهر تموز تكون الأمور جاهزة".

وحول العودة لنظام الفصلين، أكد أن قرار التغيير كان استحقاق لجائحة كورونا وانتهت ليس في فلسطين فقط ولكن في العالم أجمع وعليه كان يجب العودة للنظام الطبيعي في المدارس.

وأشار نبهان إلى ان امتحانات الثانوية العامة كانت دائماً تواجه أزمات في المحافظات الشمالية وخاصةً بوجود الاحتلال الإسرائيلي ولكن هذا العام لم نواجه أي مشاكل في هذا السياق.