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مهرجان تأبيني للشهداء أبو سرور وصلاح ولحلوح في جنين

الجمعة 16 يونيو 2023 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهرجان تأبيني للشهداء أبو سرور وصلاح ولحلوح في جنين



جنين/سما/

 نظمت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين، مساء اليوم الجمعة، مهرجانا تأبينيا للشهداء ليث أبو سرور، ويوسف صلاح، وبراء لحلوح، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في في جنين العام الماضي.

وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الحراك والإسناد مع المعتقلين في معتقلات الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المعتقلين المرضى وعموم الحركة الأسيرة، والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

وقالوا إن جنين ستبقى عنوان الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومدينة الشهداء والأسرى والجرحى، وستبقى دوما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحيات أبنائها.

وفي نهاية المهرجان، تم تكريم ذوي الشهداء أبو سرور وصلاح ولحلوح.

#جنين

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