  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القواسمي يطلع أعضاء كونغرس على آخر المستجدات السياسية

الجمعة 16 يونيو 2023 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يطلع أعضاء كونغرس على آخر المستجدات السياسية



رام الله/سما/

 أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الجمعة، وفدا أميركيا ضم 25 عضو كونغرس من ولاية نيفادا ورجال أعمال، على آخر المستجدات السياسية وممارسات إسرائيل العنصرية كنظام "أبارتهايد" بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار القواسمي إلى استراتيجية إسرائيل في وأد حل الدولتين من خلال التنصل الكامل من أسس العملية السياسية والاتفاقيات الموقعة، ومن خلال الاستيطان الاستعماري وجدار الفصل والتوسّع العنصري وسياسة الاستيلاء والضم للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد القواسمي للوفد أن الحل السياسي يكمن في اعتراف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية، والتوقف عن عدوانها السافر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتوقف التام عن سياسة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد، مؤكدا لهم أن "البيت الأبيض قادر إذا أراد على إلزام إسرائيل بذلك".

ـــ

#اسامة القواسمي

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي: أسلحة أمريكية تم الإستيلاء عليها في أفغانستان تم رصدها بأيدي فصائل غزة

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار روسي بفتح قنصلية في القدس المحتلة

روسيا تفتح مكتبًا يتبع لسفارتها في القدس المحتلة

هآرتس: بعد الهزيمة المذلة.. نتنياهو في أضعف فترات حكمه

أوكرانيا تعترف بإصابة رئيس استخباراتها بجروح خطيرة في هجوم روسي

مركز أبحاث إسرائيلي: حزب الله يحضر مفاجأة كبيرة للحرب القادمة

موقف الفصائل الفلسطينية من حرب إقليمية ضد "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

طائرة-ريان-إير-جمال100100-730x438

"نحن نقترب من فلسطين".. صدمة لدى ركاب إسرائيليين على متن طائرة متجهة لمطار بن غوريون

موقع عبري: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران

3539580-46

واللا العبري: محمد بن سلمان "مذهل" في التلاعب بخصومه

كهرباء غزة: الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود القطاع

مسؤول إسرائيلي: أسلحة أمريكية تم الإستيلاء عليها في أفغانستان تم رصدها بأيدي فصائل غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية