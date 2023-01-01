القواسمي يطلع أعضاء كونغرس على آخر المستجدات السياسية

رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الجمعة، وفدا أميركيا ضم 25 عضو كونغرس من ولاية نيفادا ورجال أعمال، على آخر المستجدات السياسية وممارسات إسرائيل العنصرية كنظام "أبارتهايد" بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار القواسمي إلى استراتيجية إسرائيل في وأد حل الدولتين من خلال التنصل الكامل من أسس العملية السياسية والاتفاقيات الموقعة، ومن خلال الاستيطان الاستعماري وجدار الفصل والتوسّع العنصري وسياسة الاستيلاء والضم للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد القواسمي للوفد أن الحل السياسي يكمن في اعتراف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية، والتوقف عن عدوانها السافر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتوقف التام عن سياسة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد، مؤكدا لهم أن "البيت الأبيض قادر إذا أراد على إلزام إسرائيل بذلك".

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