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مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

الجمعة 16 يونيو 2023 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن بحادث سير في رام الله



رام الله/سما/

لقي مواطن (24 عاما) مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث سير وقع في قرية عين سينيا شمال رام الله .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة عن حادث سير على دوار عين سينيا شمال رام الله، أصيب على إثره أربعة مواطنين بجروح وصفت ما بين بليغة ومتوسطة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين من سكان مخيم الأمعري متأثرا بإصابته.

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

#رام الله

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