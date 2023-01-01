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مستوطنون يشعلون النيران في أراض بحوسان غرب بيت لحم

الجمعة 16 يونيو 2023 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يشعلون النيران في أراض بحوسان غرب بيت لحم



بيت لحم/سما/

شعل مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، النيران في أراض بقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة،  بأن مستوطنين أشعلوا النيران في أراضي منطقة قديس الواقعة وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون، إضافة إلى إصابة شابين بالاختناق أثناء محاولتهم إخماد الحريق نقلا إلى المستشفى.

وأضاف حمامرة أن المستوطنين حاولوا منع المواطنين مع إخماد الحريق، بالاعتداء عليهم.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق المواطنين وأملاكهم في حوسان، من خلال تجريف الأرض واقتلاع الأشجار.

#مستوطنون

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