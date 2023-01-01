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عطل يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

الجمعة 16 يونيو 2023 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطل يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب



رويترز/سما/

 أفاد موقع داون ديتيكتور دوت كوم الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل فيسبوك (NASDAQ:META) وإنستجرام المملوكين لشركة ميتا بلاتفورمز لدى آلاف المستخدمين يوم الجمعة.

وأبلغ أكثر من 12 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في تصفح فيسبوك، بينما أبلغ أكثر من 6600 مستخدم بوجود مشكلات في إنستجرام.

وورد أيضا أكثر من 1300 بلاغ على موقع داون ديتيكتور عن تعطل واتساب، وهي خدمة التراسل المملوكة لميتا.

ويتعقب داون ديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير حالة المواقع من عدد من المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع.

ولم ترد ميتا بعد على طلب من رويترز للتعليق.

#واتساب #انستغرام #فيسبوك

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