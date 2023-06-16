بوتين: زيلينسكي "عار على الشعب اليهودي"

موسكو/سما/

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “عار على الشعب اليهودي”، مبررا مرة جديدة هجومه العسكري على هذا البلد بسيطرة النازيين الجدد عليه على حدّ قوله.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ لم تشارك فيه وكالة فرانس برس لعدم حصولها على التصريح الضروري، “لديّ الكثير من الأصدقاء اليهود. ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديا، بل عار على الشعب اليهودي. أنا لا أمزح”.

وكان بوتين قد أكد الجمعة، أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ليس لديه “أي فرصة” للنجاح.

وقال في المنتدى الاقتصادي إن “القوات الأوكرانية ليس لديها أي فرصة هناك ولا في مناطق أخرى”.

وأضاف “إن الجيش الروسي بإمكانه تدمير أجزاء من وسط كييف، لكنه اختار ألا يفعل ذلك لعدة أسباب”. ولم يحدد بوتين، تلك الأسباب.

وأضاف أن الهجمات التي تتعرض لها المناطق الروسية الحدودية تهدف إلى تشتيت انتباه القوات الروسية عن جبهات أخرى.

وفي سياق آخر صرّح بوتين أن: “الوضع المالي بشكل عام في بلاده مستقر. والتضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب، ودول الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أنه يقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 9ر2%، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء وقناة “آر تي عربية “الروسية. وتابع الرئيس بوتين: “نجح نهجنا القائم على القيمة في التنمية الاقتصادية، وحافظنا على سياسة نقدية مسؤولة ومتوازنة”.

وذكر بوتين أن إجمالي الناتج المحلي في روسيا زاد بنسبة 3ر3% في نيسان/إبريل الماضي، مشيرا إلى أن “الربع الثاني في العام الماضي كان الأصعب بالنسبة إلى روسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة واليوم يمكنني القول بكل تأكيد إن إستراتيجية روسيا نجحت”. وأوضح: “بلغ مؤشر الصناعات التحويلية 9ر2% رغم تلقي هذا القطاع الضربة الأكبر بسبب الحصار”.

يشار إلى أن روسيا تعرضت لعقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بعد غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022.