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موقف الفصائل الفلسطينية من حرب إقليمية ضد "إسرائيل"

الجمعة 16 يونيو 2023 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقف الفصائل الفلسطينية من حرب إقليمية ضد "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية، إن الفصائل الفلسطينية الموفدة إلى القاهرة رفضت الحديث عن قضية الحرب في الإقليم، على اعتبار أن موقفها ثابت تجاه مقاومة الاحتلال، وأنها تؤيّد كلّ جهة يمكنها أن تقلّص من عمر هذا الاحتلال.

وأكدت الفصائل بحسب المصدر أن قرارها نابع دائماً من مشاوراتها الداخلية ومصلحة القضية الفلسطينية.

وذكرت المصادر بأن مصر أخبرت الفصائل بأن هناك تهديدات إسرائيلية شديدة تجاه قطاع غزة في حال دخل حرباً إلى جانب إيران وحزب الله في المستقبل.


وأبلغت الفصائل، المصريين، بدورها، بمحدّداتها للدخول في مواجهة مع الاحتلال، وهي تتعلّق بالمسجد الأقصى والأسرى وضمّ الضفة الغربية والاعتداءات الإسرائيلية تجاه المواطنين في الضفة والقطاع.

#الفصائل الفلسطينية

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