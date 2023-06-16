الرئيس عباس يتوقف في قرقيزيا خلال عودته من الصين

بيتشيك/سما/

توقف الرئيس محمود عباس، في طريق عودته من الصين، في جمهورية قرقيزيا، حيث كان في استقباله على أرض المطار رئيس قرقيزيا صدير جباروف.

وجرى اجتماع بين الرئيس محمود عباس والرئيس صدير جباروف، أطلعه خلاله على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وعلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتمثلة بتكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة.

كذلك، وضع سيادته رئيس قرقيزيا في صورة مباحثاته الأخيرة التي أجراها مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وعقب الاجتماع، أقام رئيس قرقيزيا مأدبة غداء على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له.

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