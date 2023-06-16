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الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الجمعة 16 يونيو 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن



رام الله/سما/

أشاد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، بالخطاب التاريخي الذي ألقاه شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمام مجلس الأمن الدولي، في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى التي عقدها المجلس الأربعاء الماضي حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام العالمي واستدامته.

وقال الهباش في بيان، اليوم الجمعة، إن شيخ الأزهر تحدث بلسان الحق والعدل الذي يدعو إليه الدين والشرائع السماوية جميعها، عندما دعا المجتمع الدولي الى الإسراع في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وإلى حماية المقدسات الدينية في فلسطين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من غطرسة القُوَّة، وقسوة المستبد، التي تمارسها دولة الاحتلال بحق شعبنا، في ظل صمت المجتمع الدولي عن حقوق شعبنا.

وأكد الهباش أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يرون في خطاب شيخ الأزهر صوتا قويا يجب أن يستمع إليه المجتمع الدولي بالنظر الى القوة الروحية التي يتمتع بها الامام الطيب والازهر الشريف لدى جماهير الامة الإسلامية.

وشدد على وجوب إعطاء القيادات الدينية على مستوى العالم المساحة الكافية لممارسة دورها الفعال في توجيه السلوك الانساني والاجتماعي، لما فيه مصلحة الإنسانية والسلام العالمي.

#شيخ الازهر #مجلس الامن

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