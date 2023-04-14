  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وأردوغان

الجمعة 16 يونيو 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وأردوغان



القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، عن إجراء محادثات بين مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ترتيب زيارة ينوي نتنياهو القيام بها إلى تركيا في الأسابيع المقبلة.

وإذا تمت الزيارة، فستكون هي المرة الثانية التي يزور فيها رئيس وزراء إسرائيلي تركيا منذ عام 2008، والاجتماع الوحيد بين أردوغان ونتنياهو في السنوات الـ15 الماضية، كان في عام 2016، بعد 8 سنوات من القطيعة، التي بلغت ذروتها خلال أزمة سفينة مرمرة.

وكان أردوغان قد صرح سابقا، أنه "بسبب نتنياهو لا توجد مصالحة بين الدولتين، وبالفعل حدثت المصالحة في عهد حكومة بينيت- لابيد"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحسب الصحيفة، يبدو أن أردوغان يريد أيضا فتح صفحة جديدة مع نتنياهو، وهناك احتمال لعقد للقاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إنه "منذ آخر محادثة بينهما، تحدثوا عن رغبة مشتركة في اللقاء".


يذكر أنه بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، اتصل نتنياهو بالرئيس التركي وهنأه.

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، اتفق الاثنان على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشكر الرئيس التركي مرة أخرى إسرائيل على مساعدات الإنقاذ في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا.

وكانت آخر سفرة لنتنياهو إلى الخارج في 23 مارس/آذار إلى لندن، ورافقت تلك الرحلة مظاهرات صاخبة من قبل نشطاء الاحتجاج ضد التعديلات القضائية، الذين أزعجوا نتنياهو بشدة، إضافة إلى أنهم جعلوا من الصعب عليه إجراء مقابلة صحفية في الفندق، منذ ذلك الحين، وبطريقة غير معهودة لم يقم نتنياهو بزيارات إلى الخارج.

#نتنياهو #اردوغان

الأكثر قراءة اليوم

الدولار ينخفض مجددًا مقابل الشيكل

"التعليم" تعلن عودة الدوام المدرسي بنظام الفصلين

الكشف عن مقتل مُسنّة وسرقة أموال ومصاغ ذهبي منها في نابلس

روسيا تفتح مكتبًا يتبع لسفارتها في القدس المحتلة

أوكرانيا تعترف بإصابة رئيس استخباراتها بجروح خطيرة في هجوم روسي

اتحاد العاملين بالأونروا يعلّق إضرابه بعد استمراره لـ 4 أشهر

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-16_13-59-43

اعتقال فتى من مخيم بلاطة بزعم محاولته تنفيذ عملية في اللد

photo_2023-06-16_13-57-51

الاحتلال يناقش مشروع قانون لسجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12 عاماً

_Irnn wchn

هستيريا في "إسرائيل" بسبب اتفاق"وشيك" بين واشنطن وطهران

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار روسي بفتح قنصلية في القدس المحتلة

2023-04-14T182332Z_2118100606_MT1SIPA000M5KJAT_RTRMADP_3_SIPA-USA

تخوف إسرائيلي من اختطاف حماس مزيدا من الجنود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية