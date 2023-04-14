اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وأردوغان

القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، عن إجراء محادثات بين مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ترتيب زيارة ينوي نتنياهو القيام بها إلى تركيا في الأسابيع المقبلة.

وإذا تمت الزيارة، فستكون هي المرة الثانية التي يزور فيها رئيس وزراء إسرائيلي تركيا منذ عام 2008، والاجتماع الوحيد بين أردوغان ونتنياهو في السنوات الـ15 الماضية، كان في عام 2016، بعد 8 سنوات من القطيعة، التي بلغت ذروتها خلال أزمة سفينة مرمرة.

وكان أردوغان قد صرح سابقا، أنه "بسبب نتنياهو لا توجد مصالحة بين الدولتين، وبالفعل حدثت المصالحة في عهد حكومة بينيت- لابيد"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحسب الصحيفة، يبدو أن أردوغان يريد أيضا فتح صفحة جديدة مع نتنياهو، وهناك احتمال لعقد للقاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إنه "منذ آخر محادثة بينهما، تحدثوا عن رغبة مشتركة في اللقاء".



يذكر أنه بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، اتصل نتنياهو بالرئيس التركي وهنأه.

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، اتفق الاثنان على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشكر الرئيس التركي مرة أخرى إسرائيل على مساعدات الإنقاذ في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا.

وكانت آخر سفرة لنتنياهو إلى الخارج في 23 مارس/آذار إلى لندن، ورافقت تلك الرحلة مظاهرات صاخبة من قبل نشطاء الاحتجاج ضد التعديلات القضائية، الذين أزعجوا نتنياهو بشدة، إضافة إلى أنهم جعلوا من الصعب عليه إجراء مقابلة صحفية في الفندق، منذ ذلك الحين، وبطريقة غير معهودة لم يقم نتنياهو بزيارات إلى الخارج.