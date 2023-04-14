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الاحتلال يعتدي على المتضامنين مع عائلة "صب لبن" المهددة بإخلاء منزلها بالقدس المحتلة

الجمعة 16 يونيو 2023 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على المتضامنين مع عائلة "صب لبن" المهددة بإخلاء منزلها بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، على عدد من المتضامنين مع عائلة صب لبن، المهددة بإخلاء منزلها في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وتواجد عشرات المقدسيين والمتضامنين الأجانب، في الوقفة التضامنية أمام منزل عائلة صب لبن في عقبة الخالدية بالقدس؛ رافضين قرارات  الاحتلال بإخلاء المنزل لصالح المستوطنين.

 ورفع المتضامنون أعلام فلسطين، ورددوا هتافات تندد بسياسة الاحتلال الظالمة، التي يسعى من خلالها لمصادرة منازل المواطنين والإستيلاء عليها، وإخلاء سكانها وتهجيرهم.


ومنزل عائلة صب لبن من أقدم المنازل في البلدة القديمة في عقبة الخالدية، ولا تتجاوز مساحته الـ 65 مترًا، ويطل على مسجد قبة الصخرة، ولا يبعد عن المسجد الأقصى سوى 100 متر. 

وأكدت عائلة صب لبن أثناء الوقفة، رفضها لإخلاء منزلها الذي تقطن به منذ عقود، واستأجرته من الحكومة الأردنية قبل احتلال القدس عام 1953،  وتدعي جمعية إلعاد الاستيطانية بأن المنزل يملكه يهود قبل عام 1948.

وتترقب 150 عائلة مقدسية نفس المصير، في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان، بعد أن سلمتها قوات الاحتلال قرارات بالإخلاء لصالح المستوطنين.

#القدس المحتلة

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