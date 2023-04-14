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اعتقال فتى من مخيم بلاطة بزعم محاولته تنفيذ عملية في اللد

الجمعة 16 يونيو 2023 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال فتى من مخيم بلاطة بزعم محاولته تنفيذ عملية في اللد



اللد/سما/

أعلنت جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، اعتقال قاصر فلسطيني من سكان مخيم بلاطة في نابلس، اليوم الجمعة، خلال تواجده في مدينة اللد، بزعم محاولته تنفيذ عملية.

وجاء في بيان صدر عن الشاباك أن الفتى الفلسطيني (16 عاما)، اعتقل في عملية مشتركة مع الشرطة، وادعى أنه خطط لتنفيذ عملية "في الإطار الزمني الفوري".

وادعى الشاباك أن العملية كانت ستنفذ ردا على الأنشطة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة نابلس، في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الشاباك، فإن الفتى المعتقل، قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا، ولا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وكان دون تصريح مكوث في إسرائيل، وتسليمه لمزيد من التحقيقات لدى الشاباك.

واللافت أن الشاباك لا يذكر إن كان قد عثر على سلاح مع الفتى المعتقل، كما هو دارج في مثل هذه البيانات.

وفق مصادر محلية فإن المعتقل هو محمد نسر سوالمة من مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

#مخيم بلاطة

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