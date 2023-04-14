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مستوطنون يطلقون الرصاص صوب المواطنين في "عين سامية"

الجمعة 16 يونيو 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يطلقون الرصاص صوب المواطنين في "عين سامية"



رام الله/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المواطنين في منطقة "عين سامية" قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص تجاههم.

وأفادت مصادر محلية"، بأن أهالي قرية كفر مالك تفاجأوا أثناء توجههم لأراضيهم في المنطقة المذكورة، باقتحامها من قبل عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال، مضيفة أن المستوطنين أطلقوا الرصاص، وقنابل الصوت صوب الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر بأن مستوطنين قاموا قبل أيام بتكسير مجموعة من الأشجار في المنطقة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لإلحاق أضرار بعدد منها، إلى جانب قيامهم بتخريب عدد من الغرف الزراعية المجاورة.

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#عين سامية

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