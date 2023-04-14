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الاحتلال يعتقل مواطنين ويعتدي على زوجة أحدهما ويجرف أراضي زراعية في جنين

الجمعة 16 يونيو 2023 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنين ويعتدي على زوجة أحدهما ويجرف أراضي زراعية في جنين



جنين/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين، أحدهما من بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة، بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته، وجرفت أراضي زراعية، واقتحمت بلدتي اليامون وكفر دان.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسين علي حمدوني من حي امريحة في بلدة يعبد، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما أصيب زوجته الحامل بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاههما، وذلك على حاجز عسكري طيار أقيم على مدخل الحي، نقلت إثرها إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية، وطرقا فرعية مؤدية إلى بلدة يعبد بمحاذاة معسكر "دوتان" والشارع الرئيسي الذي يربط جنين مع طولكرم ويعبد.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود يوسف السعدي من جنين على حاجز عسكري بالقرب من طولكرم، كما اقتحمت بلدتي كفر دان واليامون، وشنت حملات تفتيش في البلدتين.

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#جنين

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