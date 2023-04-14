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هجوم إسرائيلي على مصر بسبب مرتضى منصور والجندي محمد صلاح

الجمعة 16 يونيو 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم إسرائيلي على مصر بسبب مرتضى منصور والجندي محمد صلاح



القدس المحتلة/سما/

نشرت القناة الإسرائيلية الـ13 تقريرا مصورا شنت فيه هجوما حادا على مصر بسبب التعاطف الشديد الذي ظهر مع الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.

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وقالت القناة إن السلام بين إسرائيل ومصر في نظر الشعب المصري هو سلام غير محبوب وغير مرغوب فيه.

وأضافت القناة أنه على الرغم من أن الحدود بين إسرائيل ومصر تُعرف بأنها "حدود سلمية"، إلا أن تعبيرات التعاطف العديدة في مصر مع والجندي المصري الذي أصبح "بطلا" في الشارع المصري، قد ازدادت منذ الهجوم الذي وقع قبل نحو أسبوعين وقتل فيه ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي.

ولفتت القناة إلى أنه رغم الإشادة الواسعة التي ظهرت في بعض القنوات التلفزيونية المصرية، إلا أنه سمعت بعض أصوات معارضي الهجوم في مصر من أجل تهدئة الأجواء المتوترة بين الدولتين.

وبثت القناة مقتطفات لرئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، وهو يشيد ببطولة الجندي المصري محمد صلاح ويتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بقتله إذا استطاع ذلك، وكذلك تصريحات للواء السابق بالجيش المصري، سمير فرج، وهو يشيد بالعملية.

#مصر #مرتضى منصور #محمد صلاح

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