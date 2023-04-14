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إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

الجمعة 16 يونيو 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل



الخليل/سما/

 أصيب شاب ومصور صحفي بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص الحي في الفخذ، بينهما الزميل الصحفي إيهاب العلامي، وتم نقلهما الى المستشفى.

وأضاف أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

#الخليل

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