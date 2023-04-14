رام الله/سما/

تصدر خبر استشهاد شاب وإصابة آخرين وتفجير منزل في نابلس، إضافة لحملة المداهمات والهدم والتجريف والاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ولقاءات الرئيس محمود عباس في الصين، وتعليق اتحاد العاملين في "الأونروا" إضرابه، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

* "الحياة الجديدة"

- شهيد وجرحى وتفجير منزل في عدوان واسع على نابلس

- نابلس في ليلة من بارود .. صمود رغم القتل والتفجير

- الرئيس يلتقي رئيسي الوزراء الصيني والمجلس الشعبي الوطني

- الرئاسة: قتل المواطنين وهدم المنازل لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد

- الأسرى الإداريون يدرسون رد الاحتلال على مطالبهم

- اتحاد العاملين في "الأونروا" يعلق الإضراب و"تنفيذية المنظمة" تشيد وتؤكد متابعتها ما تم الاتفاق عليه

- اشتية يدعو الجامعات إلى إعادة النظر في آليات القبول

- مجلس الإفتاء يحرم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس ترشحا وانتخابا

- القيادي شلايل: حماس ارتكبت جرائم بشعة بحق قادة مقاومين للاحتلال من مناضلي "فتح"

- استطلاعات تظهر زيادة قوة "الليكود" وتراجع تمثيل الائتلاف الحالي

* "الأيام"

- استشهاد شاب وإصابة ثلاثة بالرصاص وتفجير شقة أسير خلال اجتياح نابلس

- حملة اقتحامات واسعة تخللها هدم منزل وأعمال تجريف واقتلاع وعمليات تمشيط

- الرئيس يبحث وكبار المسؤولين الصينيين سبل تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية

- واشنطن: لم نحدد موقع سفارتنا الدائمة في القدس

- مقتل شاب برصاصة طائشة أطلقها شقيقه في نابلس

- لا ضحايا فلسطينيين بحادثي غرق مركبين قبالة اليونان

- القدس: زيارة افتراضية لحي المغاربة المهدم

- اتحاد العاملين في "الأونروا" يعلق إضرابه المفتوح واستئناف الدوام غدا

- استطلاع: "الليكود" يعزز قوته على حساب ائتلافه اليميني

* "القدس"

- تفجير منزل الأسير الطويل... شهيد وعشرات الإصابات في نابلس

- حصار يعبد يتواصل وسط اعتداءات وتجريف شارع وتدمير سيارات

- هدم منزل و8 مساكن ومنشآت والمستوطنون يعتدون على الرعاة في مسافر يطا

- الرئيس يلتقي مسؤولين صينيين ومجلس السفراء العرب

- على 13 دونما من أراضي لفتا ودير ياسين... قرار إسرائيلي ببناء أكبر حرم جامعي للمتدينات المتطرفات وإعداد خطة استراتيجية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

- اتحاد العاملين في "الأونروا" يعلق الإضراب ويستأنف العمل غدا

- تطبيق ثلاثي الأبعاد يتيح زيارة افتراضية لحي المغاربة المهدم بالقدس المحتلة

- الخارجية الأميركي توضح لـ"القدس" شروطها لإعفاء إسرائيل من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة

- مئات القتلى في كارثة مركب للمهاجرين