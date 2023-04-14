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50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 16 يونيو 2023 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال.

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#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

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