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الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من سوريا

الجمعة 16 يونيو 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من سوريا



وكالات

أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأفاد المصدر بأنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

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