إصابة مصور صحفي بالرصاص الحي في بيت أمر

رام الله / سما /

أصيب، صباح الجمعة، المصور الصحفي ايهاب العلامي، بالرصاص الحي في الفخذ، اطلق من جنود الاحتلال عليه، خلال تغطيته لاقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب صحفيين متواجدين في المكان، فإن الجنود اطلقوا الرصاص على الصحفي العلامي بشكل متعمد، وتم اسعافه الى المستشفى الاهلي لتلقي العلاج.

وتدور في هذه الاثناء مواحهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عصيدة ببيت أمر، حيث يقوم الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة، فيما يطلق الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.