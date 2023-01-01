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روسيا تفتح مكتبًا يتبع لسفارتها في القدس المحتلة

الجمعة 16 يونيو 2023 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تفتح مكتبًا يتبع لسفارتها في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

وقعت روسيا اتفاقية مع بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال، ستنشئ بموجبه في المدينة فرعًا لجناحها القنصلي الخاص بسفارتها في "إسرائيل".

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم التوقيع على الاتفاقية مؤخرًا في القدس بحضور رئيس بلدية القدس موشيه ليون، والسفير الروسي أناتولي فيكتورف، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية سيرجي مكاروف.

ولفت الموقع، إلى أنه لم يتم النشر عن توقيع الاتفاقية فورًا وبقيت سرية لمدة شهر تقريبًا.

ووفقًا لبلدية القدس "الإسرائيلية"، تم تجهيز الفرع الخاص بالسفارة الروسية، لتقديم خدمات قنصلية كاملة للمواطنين الروس في القدس ومحيطها.

وأشار الموقع العبري، إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رعت الاتفاق وساعدت في المفاوضات، وهناك إجراءات بيروقراطية سيجري الانتهاء منها في غضون شهرين.

وبين الموقع، أن فتح هذا المكتب الدبلوماسي جاء ضمن اتفاق لحل نزاع عقاري بين بلدية القدس وروسيا حول مجمع مواقف سيارات مملوك لروسيا بمساحة 100 متر.

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