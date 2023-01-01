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مقتل شاب على يد شقيقه بالخطأ في نابلس

الجمعة 16 يونيو 2023 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب على يد شقيقه بالخطأ في نابلس



رام الله / سما /

 كشفت الشرطة اليوم ملابسات مقتل مواطن وقبضت على شقيقه لقيامه باطلاق النار عليه بالخطأ مما ادى الى مقتله.

وذكر العقيد لؤي إرزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة بان اشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة تفيد بأن شخصا يبلغ من العمر 27 عاماً وصل للمستشفى مصاباً بعيار ناري في صدره و وصفت اصابته بالبليغه وحالته بغير المستقره وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.
وعلى الفور باشرت شرطة المباحث العامة البحث والتحري وجمع الادله حتى حصرت الاشتباه بشقيقه وقبضت عليه، وبسماع اقوال المشتبه فيه افاد أنه قام بإطلاق النار على شقيقه وإصابته بالخطأ .
وأكد إرزيقات ان الشرطة إعلمت النيابة العامة وقررت الاخيرة التحفظ على الجثة واحالتها لمعهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لإجراء الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات القانونية.
وناشد إرزيقات المواطنين بالابتعاد عن استخدام الاسلحة النارية في المناسبات وعدم العبث بها او حتى اقتنائها لما تشكله من تهديد لحياتهم.

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