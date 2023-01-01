أوكرانيا تعترف بإصابة رئيس استخباراتها بجروح خطيرة في هجوم روسي

وكالات

أُصيب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، خلال هجوم صاروخي روسي على مقر مديرية الاستخبارات الرئيسة في كييف، ويتم علاجه في مستشفى بوندسفير في برلين.

وأفات وكالة "سبوتنيك"، عن موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلًا عن مصادر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بأنه "بحسب المعلومات التي تلقتها قوات الأمن الروسية من مصادر في مديرية الاستخبارات الرئيسة في أوكرانيا، فإن كيريل بودانوف أصيب خلال غارة روسية على مبنى مديرية الاستخبارات، الواقع في جزيرة ريبالسكي في كييف، صباح الـ 29 من أيار/مايو" الماضي.