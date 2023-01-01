  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أوكرانيا تعترف بإصابة رئيس استخباراتها بجروح خطيرة في هجوم روسي

الجمعة 16 يونيو 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا تعترف بإصابة رئيس استخباراتها بجروح خطيرة في هجوم روسي



وكالات

 أُصيب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، خلال هجوم صاروخي روسي على مقر مديرية الاستخبارات الرئيسة في كييف، ويتم علاجه في مستشفى بوندسفير في برلين.

وأفات وكالة "سبوتنيك"، عن موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلًا عن مصادر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بأنه "بحسب المعلومات التي تلقتها قوات الأمن الروسية من مصادر في مديرية الاستخبارات الرئيسة في أوكرانيا، فإن كيريل بودانوف أصيب خلال غارة روسية على مبنى مديرية الاستخبارات، الواقع في جزيرة ريبالسكي في كييف، صباح الـ 29 من أيار/مايو" الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار ينخفض مجددًا مقابل الشيكل

"التعليم" تعلن عودة الدوام المدرسي بنظام الفصلين

المرصد : الحكومة سددت مليار شيقل للبنوك خلال ازمة الرواتب

للمرة الرابعة : المغرب يؤجل اجتماع وزراء خارجية "اتفاقيات أبراهام"

حكومة نتنياهو تدفع قانون بن غفير للاعتقال الإداري لناشطين عرب

تشييع جثمان الشهيد خليل الأنيس في نابلس

يحيى الفخراني في ظهور نادر يتكئ على عصا ويمشي بصعوبة

الأخبار الرئيسية

سي إن إن الأميركية تبث تحقيقًا عن ليلة "إحراق حوارة"

"مهارة الجندي محمد صلاح".. تطورات جديدة في قضية قتل الجندي المصري 3 إسرائيليين

اتحاد العاملين بالأونروا يعلّق إضرابه بعد استمراره لـ 4 أشهر

الكشف عن مقتل مُسنّة وسرقة أموال ومصاغ ذهبي منها في نابلس

نتنياهو: إسرائيل قدمت احتجاجا لروسيا بشأن تعاونها العسكري مع إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية