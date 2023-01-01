اتحاد العاملين بالأونروا يعلّق إضرابه بعد استمراره لـ 4 أشهر

رام الله / سما /

قرّر اتحاد العاملين العرب في وكالة " الأونروا " إقليم الضفة الغربية و القدس ، مساء اليوم الخميس، تعليق الإضراب، بعد استمراره لـ 4 أشهر متواصلة.

ومن جانبها، أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها لقرار الاتحاد الوطني والمسؤول بتعليق الإضراب واستئناف العمل فورا، للنهوض بأوضاع المخيمات وتعويض ما فات طلبة المدارس التابعة للأونروا نتيجة الإضراب بالعملية التعليمية، وأيضا استئناف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع "الأونروا"، واتحاد العاملين العرب، ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، والمكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية بالمخيمات، وأنها ستواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة و"الأونروا" من أجل تلبية مطالب الاتحاد وتطوير أعمال الوكالة وفق قرار تأسيسها رقم 302، ودعوة الدول المانحة لتوفير الدعم من أجل تغطية العجز المالي الذي تواجهه.