الكشف عن مقتل مُسنّة وسرقة أموال ومصاغ ذهبي منها في نابلس

رام الله / سما /

كشفت شرطة محافظة نابلس، اليوم الخميس، ملابسات مقتل سيدة (60 عاماً) أثناء بحثها ومتابعتها لملابسات سرقة مصاغها الذهبي و 64 ألف دينار من حسابها البنكي.

وقال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وخلال متابعة إدارة المباحث العامة بشرطة محافظة نابلس لشكوى من قبل أحد المواطنين ومفادها فقدان مصاغ ذهبي من منزل تسكن به شقيقتاه بعد وفاة أحداهما مطلع الشهر الحالي، وأثناء السير في إجراءات البحث والتحري تبين وجود سحوبات مالية متلاحقة خلال فترات زمنية متقاربة من حساب شقيقته المتوفاة وذلك باستخدام بطاقة الصراف الآلي، وخلال التحريات تم الاشتباه بعاملتين كانتا تقومان بأعمال الرعاية الصحية والخدمات المنزلية.

وأضاف ارزيقات أنه تم إحضار الأولى أثناء وجودها في نابلس و الأخرى تم إحضارها بالتعاون مع شرطة محافظة الخليل بعد اختفاء أثارها منذ ثلاثة أيام، وبسماع أقوالهما أفادتا بحقن السيدة المتوفاة بجرعات من مادة طبية ومواد مخدرة بقصد قتلها واستكمال أعمال السرقة، وأن هناك أخرين قدموا لهما العون لارتكاب الجريمة، وتم إحضارهما و توقيفهما.

وبيّن ارزيقات أنه تم استصدار مذكرة تفتيش من نيابة طوباس وبالتعاون مع شرطة محافظة طوباس تم تفتيش منزل أحداهما وضبط جزء من المصاغ والأموال المسروقة.

وتم إحالة محضر الاستدلال للنيابة العامة والتي بدورها أصدرت قرارا لاستخراج جثمان المتوفاة وإحالته إلى معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لاستكمال إجراءات التحقيق.