"التعليم" تعلن عودة الدوام المدرسي بنظام الفصلين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس، عن عودة دوام طلبة المدارس بجميع المراحل لنظام الفصلين خلال العام الدراسي القادم 2023- 2024 وإلغاء نظام الأربع فصول .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور بصدور قرار من وزارة التربية والتعليم بخصوص موعد العطل والدوام في العام الدراسي 2023 -2024، وفي هذا الإطار تم العزول عن النظام الجديد الذي يتعلق بنظام الأربع فصول والعودة كما هو معتاد بنظام الفصلين .

وأشار الخضور خلال حديثه للاذاعة الرسمية، إلى أن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في مدن الضفة الغربية سيبدأ بتاريخ 19-8-2023 في المدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد ، أما المدارس الأخرى بالضفة و غزة فيبدأ الدوام المدرسي بتاريخ 20-8-2023 على اعتبار دوام المدارس يكون 6 أيام بالأسبوع بنظام الفصلين.

وأضاف الخضور، تبدأ عطلة ما بين الفصلين بتاريخ 5-1-2024 حتى تاريخ 13-1-2024 ، على أن ينتهي العام الدراسي 2023 -2024 بتاريخ 30-5-2024 ، والذي يكون بنظام الفصلين كما هو معتاد بالنظام السابق .

وحول امتحانات الثانوية العامة تحدث الخضور عن سير عملية التصحيح كما هو مخطط لها في مراكز الوطن المتواجدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وأن أي امتحان يتم تقديمه يكون في اليوم التالي عملية التصحيح له .