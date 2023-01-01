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جندي إسرئيلي يطارد قادته ويهددهم بالقتل

الخميس 15 يونيو 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جندي إسرئيلي يطارد قادته ويهددهم بالقتل



القدس المحتلة / سما /

 قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس إن محكمة الاحتلال أصدرت لائحة اتهام ضد جندي في الجيش يخدم في قاعدة لواء المظليين في وسط إسرائيل بعد قيامه بمطاردة قادته في الجيش وتهديدهم بالقتل.

وذكرت القناة العبرية أن الجندي غادر القاعدة العسكرية وعاد إلى منزله دون إذن بعد غضبه من قادته، وعندما تم اكتشاف ذلك قرر قادته الحضور إلى منزله للاطمئنان عليه، وردا على ذلك سحب الجندي سكينا وبدأ في مطاردة الاثنين اللذين حاولا الهرب من المنطقة.

وأضافت القناة العبرية أن المحكمة حكمت على الجندي الإسرائيلي بالسجن 46 يومًا مخففًا، مشيرة إلى أن الحادثة غير العادية وقعت العام الماضي عندما غادر الجندي القاعدة خلال يوم اعتيادي دون توضيح ودون الحصول على تصريح خروج.

وقد ادعى محامي الجندي أنه يمر بظروف نفسية صعبة وأنه يشكر للمحكمة تفهم الوضع الخاص للجندي وتخفيف الحكم.

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