إطلاق اسم الراحل "أبو سليم" على ملعب الشاطئية لنادي نماء

غزة / سما /

أعلن موسى البرش المدير العام لنادي نماء, إطلاق اسم الراحل "إبراهيم أبو سليم" نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على ملعب النادي الخاص بالكرة الشاطئية الواقع شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.



وذكر البرش خلال زيارة منظومة نادي نماء لمنزل أبو سليم في دير البلح بالمنطقة الوسطى, أن الراحل قدّم الكثير للرياضة الفلسطينية, وإطلاق اسمه على ملعب الشاطئية أقل واجب لتكريمه على جهوده.



وقال: "هذه الخطوة تأتي تجسيدا لمعاني الوفاء لرجل ترك سيرة ومسيرة وإرثا كبيرا, لقد كان قائدا حكيما للرياضة الفلسطينية".



وأضاف: "أثبت أنه يستحق لقب حكيم الرياضة كونه ساهم بشكل رئيسي في الوفاق الرياضي, كما أنه لعب دورا مركزيا في نجاح بطولات كرة القدم".



وأشار إلى أن التحضيرات والاستعدادات جارية لتزيين الملعب الرياضي باسم "أبو سليم", وحضور عائلته والعديد من الشخصيات الرياضية نهاية الأسبوع القادم.