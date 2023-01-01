  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قرية سنيريا جنوب قلقيلية

الخميس 15 يونيو 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال التجريف في أراضٍ للمواطنين شرق قرية سنيريا، جنوب قلقيلية.

وقال رئيس مجلس قروي سنيريا هزاع الشيخ ، إن جرافات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون في منطقة "الودات" جنوب القرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد استولت على الأرض التي تعود لعائلات "الشيخ، وعلي، وأبو حجلة، والبري" منذ عام ونصف تقريبا، وجرفت منها حتى الآن نحو 40 دونما.

وأوضح هزاع أن هذا التجريف جاء تنفيذا لمخطط استيطاني صدر قبل نحو 3 أعوام، يقضي بإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية لصالح توسيع مستوطنة "عيتس أفرايم" المقامة على أراضي القرية.

#قلقيلية #الاحتلال #سنيريا

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تضع شرطا وحيدا من أجل التطبيع مع إسرائيل

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استطلاع: الفلسطينيون لا يخشون تكرار النكبة وهنية يتفوق على الرئيس عباس والبرغوثي المفضل

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

3 إصابات بينها اثنتان بحالة الخطر خلال عدوان الاحتلال المتواصل على نابلس (صور وفيديوهات)

أسعار صرف العملات

نقابة الموظفين بغزة تطالب بوقف مهزلة صرف الرواتب بنظام الفئات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: إسرائيل قدمت احتجاجا لروسيا بشأن تعاونها العسكري مع إيران

حدود

وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة لمعرفة إجابة هذه الاسئلة حول "فدائي مصر"... ما هي؟

صفعة لنتنياهو.. كبار قادة الليكود صوتوا في الكنيست الإسرائيلي لصالح المعارضة

السعودية تضع شرطا وحيدا من أجل التطبيع مع إسرائيل

12185333300587023540413406331818

هدم منزل اسير.. استشهاد شاب واصابات برصاص الاحتلال في نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية