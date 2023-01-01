مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في منطقة البويب شرق يطا

الخليل / سما /

هاجم مستوطنون من مستوطنة "بني حيفر" اليوم الخميس، رعاة الأغنام في منطقة البويب شرق يطا جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن مستوطني "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، أدخلوا أغنامهم إلى منطقة "عين الشنارة"، قرب "البويب" شرق يطا، ومنعوا مالكيها من عائلتي الفقير والمهاينة من دخول المنطقة، وأجبروا رعاة الأغنام على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

وكان مستوطنون، هاجموا صباح اليوم، رعاة أغنام واعتدَوا عليهم بالضرب ومنعوهم بقوة السلاح من دخول مراعيهم بمنطقة الثعلة في مسافر يطا.