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مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في منطقة البويب شرق يطا

الخميس 15 يونيو 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هاجم مستوطنون من مستوطنة "بني حيفر" اليوم الخميس، رعاة الأغنام في منطقة البويب شرق يطا جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن مستوطني "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، أدخلوا أغنامهم إلى منطقة "عين الشنارة"، قرب "البويب" شرق يطا، ومنعوا مالكيها من عائلتي الفقير والمهاينة من دخول المنطقة، وأجبروا رعاة الأغنام على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

وكان مستوطنون، هاجموا صباح اليوم، رعاة أغنام واعتدَوا عليهم بالضرب ومنعوهم بقوة السلاح من دخول مراعيهم بمنطقة الثعلة في مسافر يطا.

#يطا #مستوطنون #الخليل

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