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نهاية محزنة.. نجا من الحادث الأول ومات بالثاني بعد دقائق

الخميس 15 يونيو 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نهاية محزنة.. نجا من الحادث الأول ومات بالثاني بعد دقائق



وكالات / سما /

 

في حادثة مأساوية توفي مقيم سوري بدولة الكويت بحادث انقلاب سيارة أثناء إسعافه إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث دهس.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تتلخص الواقعة في أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات بتعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية؛ حيث قام الداهس، على الفور بإسعافه بمركبته متوجها إلى المستشفى.

وفي الطريق إلى المستشفى تعرضا لحادث تصادم مع مركبة أخرى في منطقة الصالحية، تَسبب في انقلاب سيارتهما، ما أدى إلى وفاة المقيم السوري وإصابة المسعف وسائق المركبة الأخرى.​

وبحسب وسائل إعلام كويتية، سُجلت قضية بالواقعة، وجرى رفع الجثة والمركبتين للتحقيق.

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