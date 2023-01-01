هذا ما تم العثور عليه في معدة سمكة القرش قاتلة السائح الروسي في الغردقة!

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنه تم العثور في أحشاء سمكة القرش التي قتلت السائح الروسي على أحد شواطئ الغردقة الأسبوع الماضي على رأس بشري، مشيرةً إلى مسؤولية سمكة القرش عن قتل اثنين آخرين في الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة، إن هذه النظرية صدرت من عالم أحياء بحرية أدلى بهذه الادعاءات بعد شهادة أحد شهود العيان على وفاة السائح الروسي فلاديمير بوبوف البالغ من العمر 23 عامًا.

السائح الروسي شوهد بدون يد

وبحسب ما قاله أحد شهود العيان، فإن “بوبوف” كان يسبح في البحر عندما تعرض له “القرش”، موضحاً أنه رأى الأمر برمته، وقال: “رأيت أنه لم يعد له يد. ثم ظهرت سمكة القرش”.

وأضاف: “أدركت على الفور أنه لا يمكن إنقاذه. كانت هناك امرأة في الماء أيضًا.. كانت في حالة صدمة كاملة. تمكنت من إخراجها من الماء وإحضارها إلى الشاطئ، ثم سبحت على الفور إلى الرجل”.

ونقلت الصحيفة البريطانية ما قاله خبراء الطب الشرعي الذين أكدوا، أن رفات السائح الروسي “بوبوف” وصلت إلى المشرحة “مشوهة وبها أجزاء كثيرة مفقودة”.

اقتلعت رأسه!

وأوضحوا أن سمكة القرش اقتلعت رأسه، وفتحت صدره وأكلت أجزاء من جذعه، لافتين إلى أنه تم انتشال بعض أجزاء من جسده من الماء بشكل منفصل.

ونوّهت الصحيفة إلى أنه تمّ العثور على رأس ويد داخل معدة سمكة القرش القاتلة.

وكان السائح الروسي فلاديمير بوبوف يسبح في البحر الأحمر في منتجع الغردقة الفاخر في مصر، عندما قُتل على يد سمكة قرش النمر التي يبلغ طولها 10 أقدام.

ورأى شهود عيان وهم مذعورون أن الماء يتحوّل إلى اللون الأحمر بينما كان القرش يأكل السائح الروسي البالغ من العمر 23 عامًا، وهو على قيد الحياة.

وفي مقطع فيديو تمّ التقاطه من الشاطئ، كان من الممكن سماع صوت الرجل وهو يصرخ: “بابا، أنقذني”.