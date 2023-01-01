نجمة مسلسل "جعفر العمدة" جوري بكر تكشف حقيقة طلاقها

وكالات / سما /

أثارت الفنانة المصرية جوري بكر جدلاً بين متابعيها، بعدما فاجأتهم بخبر انفصالها بمنشور عبر حسابها على إنستغرام تعلن طلاقها من زوجها رامي محمد أحمد، قبل أشهر قليلة من إنجاب طفلهما الأول.

وكتبت جوري، في منشورها: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، وبتمناله كل خير".

لتعود نجمة مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحققت من خلاله شهرة واسعة، نافية عبر خاصية ستوري على إنستغرام، خبر الانفصال، مؤكدة أن زوجها لا تصدر منه مثل هذه التصرفات.



وأوضحت جوري أن حسابها على إنستغرام، تعرض للاختراق، وبعد عدة محاولات لدخول حسابها، فوجئت بمنشور انفصالها، مشيرة إلى أن زوجها أيضاً فوجئ بطلبات صداقة عديدة، لافتة إلى وجود أشخاص يرغبون في الانتقام منها، لسبب ما.



وكتبت جوري في منشورها الثاني "أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة..شكراً جداً لكل الناس التي تواصلت معي.. أنا زوجي رجل محترم.. شكراً".

وتصدرت جوري الترند على منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من مرة، طوال شهر رمضان، خلال عرض مسلسل "جعفر العمدة"، نظراً لشخصيتها "وداد" التي أثارت جدلاً واسعاً بزواجها شخصاً ضمن المسلسل رغم أنها متزوجة، دون أن تعلمه بقرار الخلع.