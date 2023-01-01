  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

نجمة مسلسل "جعفر العمدة" جوري بكر تكشف حقيقة طلاقها

الخميس 15 يونيو 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة مسلسل "جعفر العمدة" جوري بكر تكشف حقيقة طلاقها



وكالات / سما /

أثارت الفنانة المصرية جوري بكر جدلاً بين متابعيها، بعدما فاجأتهم بخبر انفصالها بمنشور عبر حسابها على إنستغرام تعلن طلاقها من زوجها رامي محمد أحمد، قبل أشهر قليلة من إنجاب طفلهما الأول.

وكتبت جوري، في منشورها: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، وبتمناله كل خير".

لتعود نجمة مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحققت من خلاله شهرة واسعة، نافية عبر خاصية ستوري على إنستغرام، خبر الانفصال، مؤكدة أن زوجها لا تصدر منه مثل هذه التصرفات.


وأوضحت جوري أن حسابها على إنستغرام، تعرض للاختراق، وبعد عدة محاولات لدخول حسابها، فوجئت بمنشور انفصالها، مشيرة إلى أن زوجها أيضاً فوجئ بطلبات صداقة عديدة، لافتة إلى وجود أشخاص يرغبون في الانتقام منها، لسبب ما.


وكتبت جوري في منشورها الثاني "أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة..شكراً جداً لكل الناس التي تواصلت معي.. أنا زوجي رجل محترم.. شكراً".

وتصدرت جوري الترند على منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من مرة، طوال شهر رمضان، خلال عرض مسلسل "جعفر العمدة"، نظراً لشخصيتها "وداد" التي أثارت جدلاً واسعاً بزواجها شخصاً ضمن المسلسل رغم أنها متزوجة، دون أن تعلمه بقرار الخلع.

#جوري بكر #جعفر العمدة #مسلسل #طلاق

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تضع شرطا وحيدا من أجل التطبيع مع إسرائيل

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استطلاع: الفلسطينيون لا يخشون تكرار النكبة وهنية يتفوق على الرئيس عباس والبرغوثي المفضل

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

3 إصابات بينها اثنتان بحالة الخطر خلال عدوان الاحتلال المتواصل على نابلس (صور وفيديوهات)

أسعار صرف العملات

نقابة الموظفين بغزة تطالب بوقف مهزلة صرف الرواتب بنظام الفئات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: إسرائيل قدمت احتجاجا لروسيا بشأن تعاونها العسكري مع إيران

حدود

وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة لمعرفة إجابة هذه الاسئلة حول "فدائي مصر"... ما هي؟

صفعة لنتنياهو.. كبار قادة الليكود صوتوا في الكنيست الإسرائيلي لصالح المعارضة

السعودية تضع شرطا وحيدا من أجل التطبيع مع إسرائيل

12185333300587023540413406331818

هدم منزل اسير.. استشهاد شاب واصابات برصاص الاحتلال في نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية